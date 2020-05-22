إسلام آباد 29 رمضان 1441 هـ الموافق 22 مايو 2020 م واسأكد مسؤولون باكستانيون نجاة أحد ركاب الطائرة التي تحطمت اليوم بالقرب من مطار كراتشي جنوب باكستان.وأوضح المسؤولون أن مدير بنك البنجاب ظفر مسعود كان على متن الطائرة، وقد نجى بالقدرة الإلهية ولكنه تعرض لإصابات بالغة، وتم نقله إلى المستشفى.وقبل ذلك أعلن المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الباكستانية أن طائرة من طراز "أير باص ـ 320" تابعة لشركة الخطوط الجوية الباكستانية كانت متجهة في رحلة داخلية مدينة لاهور وعلى متنها أكثر من 100 شخص قد تحطمت بحي سكني بالقرب من مطار كراتشي.ونشرت قنوات التلفزيون الباكستانية مقطع صوتي لقائد الطائرة المنكوبة عندما كان يتحدث مع برج الملاحة الجوية بمطار كراتشي، حيث كان يقول إن هناك عطل في المحرك، وبعد ذلك انقطع الاتصال بلحظات قبيل تحطم الطائرة.وتواصل السلطات المحلية وقوات الدفاع المدني والقوات المسلحة أعمال البحث والإنقاذ في موقع تحطم الطائرة، وتقوم فرق الإغاثة بنقل جثث الضحايا والمصابين من المنازل التي دُمرت في الحي الذي سقطت فيه الطائرة، ونقل الناجين إلى أماكن آمنة.كما تم إعلان حالة الطوارئ في مستشفيات في مدينة كراتشي، لاستقبال الضحايا، نظراً لاستمرار عملية البحث والإنقاذ في الحي الذي تحطمت فيه الطائرة.وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن فرق الإنقاذ عثرت على الصندوق الأسود للطائرة، وتم تسليمه للسلطات المعنية للاستعانة به في عملية التحقيق.من جانبه أمر رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بإجراء تحقيق فوري لمعرفة أسباب تحطم الطائرة، معرباً عن تعازيه ومواساته لأسر الضحايا.// انتهى //20:32ت م0130