بغداد 29 رمضان 1441 هـ الموافق 22 مايو 2020 م واسسجلت في العراق خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية 87 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, ليرتفع العدد الاجمالي إلى 3964 اصابة, توزعت على محافظات بغداد والنجف والبصرة والسليمانية واربيل وكربلاء وذي قارونينوى والمثنى وصلاح الدين.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان ، تسجيل 7 حالات وفاة جديدة في بغداد, مما رفع اجمالي حالات الوفاة الى 147 حالة,كما تم تسجيل 49 حالة شفاء جديدة ,مما رفع اجمالي عدد حالات الشفاء إلى 2532 حالة,وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق لحد اليوم 1285مصابا.// انتهى //20:33ت م0131