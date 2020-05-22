تبوك 29 رمضان 1441 هـ الموافق 22 مايو 2020 م واستواصل القطاعات الأمنية بمنطقة تبوك جهودها الميدانية من خلال فرقها ونقاطها الأمنية لتطبيق أمر منع التجول في جميع مدن ومحافظات المنطقة ضمن الجهود الاحترازية المبذولة من حكومة المملكة للمحافظة على الصحة العامة لأبناء هذا الوطن والمقيمين على أرضه في مواجهة جائحة فيروس كورونا.ووثقت عدسة "واس " الجهود الكبيرة لرجال الأمن والمتابعة الحثيثة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المواطن والمقيم وللحد من انتشار فيروس كورونا بكل بسالة واقتدار من خلال انتشار الأفراد والآليات في مختلف الأحياء والميادين العامة والشوارع والطرق بمدينة تبوك, وسط التزام المواطنين والمقيمين بأمر المنع استشعاراً منهم بالمسؤولية الاجتماعية والبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة.// انتهى //20:48ت م0133