الرياض 29 رمضان 1441 هـ الموافق 22 مايو 2020 م واسثمن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض اليوم, جهود مبادرة جمعية ذوي شهداء الواجب تحت عنوان "من أسر شهداء الواجب إلى رجال الواجب", في تقديم خدمة الإفطار لرجال الأمن أثناء قيامهم بالعمل الميداني في مدينة الرياض.جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه سمو أمير منطقة الرياض برئيس مجلس إدارة جمعية ذوي شهداء الواجب سعود بن محمد العويس أثناء مشاركة أعضاء الجمعية في تقديم وجبة الإفطار لرجال الأمن بساحات قصر الحكم.وتمنى سموه التوفيق والنجاح لهم في أعمالهم الجلية وما تحققه الجمعية من أهداف وتطلعات بين المواطن ورجال الأمن.كما اطمأن سموه في اتصال هاتفي بقائد قوة قصر الحكم العقيد منصور بن عبدالعزيز الشلهوب على سير العمل الذين يقوم به رجال الأمن في تنفيذ القرارات والإجراءات الأمنية المتعلقة بجائحة كورونا في قصر الحكم.من جانبه قدم رئيس مجلس إدارة جمعية ذوي شهداء الواجب سعود بن محمد العويس الشكر والامتنان لسمو أمير منطقة الرياض على الدعم والاهتمام الذي تحظى به الجمعية, مثمناً متابعة سموه المباشرة لبرامجها ونشاطاتها الاجتماعية.وبين أن المبادرة تعبر عن التقدير والامتنان لأدوار رجال الأمن الجليلة ومشاركتهم بتقديم وجبة الإفطار خلال أعمالهم الميدانية في جائحة كورونا.فيما عبر قائد قوة قصر الحكم من جهته عن شكره وامتنانه لسمو أمير منطقة الرياض على دعمه واهتمامه ومتابعته الأمنية المباشرة, مؤكداً الحرص من سموه على رجال الأمن في الميدان وجاهزيتهم ومستواهم العالي المعنوي والتنفيذي.// انتهى //20:53ت م0135