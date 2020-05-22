الجزائر 29 رمضان 1441 هجري الموافق 22 مايو 2020 م واسأعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء كورونا في الجزائر ، جمال فورار، اليوم الجمعة، عن 190 تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 7918 حالة.وأفاد فورار في مؤتمر صحفي : أنه تم تسجيل 7 وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 582 وفاة، مشيراً إلى أن 194 حالة تماثلة للشفاء ليصل العدد الإجمالي إلى 4256 حالة .// انتهى //20:56ت م0136