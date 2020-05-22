عام / الصحة الجزائرية تسجل 190 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الاخيرة
الجمعة 1441/9/29 هـ الموافق 2020/05/22 م واس
الجزائر 29 رمضان 1441 هجري الموافق 22 مايو 2020 م واس
أعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء كورونا في الجزائر ، جمال فورار، اليوم الجمعة، عن 190 تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 7918 حالة.
وأفاد فورار في مؤتمر صحفي : أنه تم تسجيل 7 وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 582 وفاة، مشيراً إلى أن 194 حالة تماثلة للشفاء ليصل العدد الإجمالي إلى 4256 حالة .
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