عام / مصر تسجل 783 حالة جديدة مؤكده بفيروس كورونا و11 حالة وفاة
الجمعة 1441/9/29 هـ الموافق 2020/05/22 م واس
القاهرة 29 رمضان 1441 هـ الموافق 22 مايو 2020 م واس
أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية ، اليوم تسجيل 783 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا بفيروس كورونا المستجد ، ووفاة 11 حالة جديدة.
وأفاد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد، في بيان بخروج 157 من المصابين بفيروس كورونا " كوفيد - 19 " من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تمام شفائهم، لافتا إلى أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفع ليصبح 4960 حالة.
وأضاف أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد هو 15786 حالة من ضمنهم 4374 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و707 حالات وفاة.
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20:57ت م
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