نجران 29 رمضان 1441 هـ الموافق 22 مايو 2020 م واسنفذت الفرق الرقابية لفرع وزارة التجارة بمنطقة نجران خلال الأيام الماضية، 36 جولة رقابية تفتيشية على محلات الذهب بنجران ، للتأكد من عيار الذهب وصحة الدمغة ، وسلامة الفصوص ، وعدم وجود ممارسات مخالفة.وأكدت "تجارة" نجران استمرار الجولات الرقابية على مدار الساعة على منافذ البيع المختلفة، لرصد وفرة السلع ، واستقرار الأسعار ، واستقبال بلاغات وشكاوي المستهلكين على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري" في حال رصد أي مخالفات وتجاوزات تجارية.// انتهى //21:03ت م0139