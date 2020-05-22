الرياض 29 رمضان 1441 هـ الموافق 22 مايو 2020 م واسنظم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقه الرياض ممثلاً بإدارة الأسر الكافلة خلال الأسبوع الحالي لقاءين تثقيفيين "عن بعد" استهدف فيهما أهالي الأيتام المحتضنين لدى الأسر الكافلة وبعض الأخصائيات العاملات معهم والمهتمين والمهتمات بهذا المجال.قدم اللقاء الأول الذي كان بعنوان "المواجهة النفسية لجائحة كورونا" الدكتور الحميدي محمد الضيدان أستاذ علم النفس المشارك بجامعة المجمعة تحدث خلالها عن تأثير حائحة كورونا على الجانب النفسي لأفراد المجتمع وضرورة تقديم الدعم المعنوي لجميع الفئات لاسيما الأطفال منهم مع شرح طرق تجنب هذه الآثار والتخفيف منها.فيما تناولت أمل بنت مرضي في اللقاء الثاني "لماذا نقرأ" الذي أقيم بالتعاون مع فريق همة التطوعي , تعريف القراءة وفوائدها وكيفية التخطيط لها وخطواتها الصحيحة وقد صاحب اللقاء مسابقة ثقافية طرحت للأطفال بهدايا قيمة لتشجيعهم على القراءة وفي نهاية اللقاءين فتح المجال للمناقشة وطرح الإستفسارات.وتأتي هذه اللقاءات والبرامج ضمن مجموعة من اللقاءات والبرامج الموجهة التي اعتاد فرع وزارة الموارد والتنمية بالرياض على تقديمها للتواصل مع الأسر الكافلة للأيتام بشكل مستمر والوقوف معهم في جميع الظروف المتغيرة ومساعدتهم في رعاية هذه الفئة الغالية من المجتمع.// انتهى //21:07ت م0142