عام / 440 جولة رقابية نفذتها الإدارة النسائية بأمانة الجوف
الجمعة 1441/9/29 هـ الموافق 2020/05/22 م واس
سكاكا 29 رمضان 1441 الموافق 22 مايو 2020 م واس
نفذت أمانة منطقة الجوف حملات رقابية على المحلات التي تعنى بالصحة العامة بتوجيه ومتابعة أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان .
وأوضح المتحدث الرسمي عبدالله بن بدر الماجد أن الادارة النسائية نفذت جولات رقابية بلغت 440 جولة من تاريخ السادس من رمضان المبارك مع بداية افتتاح المراكز التجارية " المولات " بالإضافة الى المنشآت الغذائية وأسفرت عن تصحيح بعض الملاحظات وضبط عدد من المخالفات لعدد من المحلات لعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .
وأكد الماجد أن هذه الجولات تهدف للتأكد من توفر جميع الاشتراطات الصحية والتصاريح النظامية ومتابعة المراكز التجارية والأسواق المركزية عبر جولات رقابية يومية مستمرة تهدف المحافظة على سلامة الجميع .
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21:08ت م
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