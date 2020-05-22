رفحاء 29 رمضان 1441 هـ الموافق 22 مايو 2020 م واسنفذ فرع وزارة التجارة بمحافظة رفحاء خلال الفترة من 1 - 29 رمضان، 955 جولة ،على المراكز التجارية والتموينية والاستهلاكية،وخاصه بيع زكاة الفطر،ومستلزمات العيد،ومتاجر الذهب والمجوهرات،للتأكد من وفرة المنتجات والسلع،في ظل الإجراءات الاحترازية المطبقة لمكافحة جائحة كورونا.وأوضح لـ"واس" مدير فرع التجارة بمحافظة رفحاء يوسف بن سالم العنزي أنه تم خلال هذه الجولات ضبط 17 مخالفة،أصدر بحقها الغرامات اللازمة،واستقبال 101 بلاغ،تم مباشرتها جميعاً ،ضمن الخطة الرقابية الخاصه برمضان وعيد الفطر المبارك.وأضاف : تقوم الفرق الرقابية بالتحقق من التزام المنشآت التجارية بأنظمة حماية المستهلك،ومراقبة العروض التسويقية لضمان عدم وجود أي خداع للمستهلكين،واتخاذ كافة الاجراءات النظامية تجاه أي مخالفة يتم ضبطها وتطبيق العقوبات على المخالفين.وأكد العنزي أن وزارة التجارة تستقبل بلاغات عموم المستهلكين عن أي ملحوظات تُكتشف أو أي شكاوى عبر تطبيق بلاغ تجاري أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على "الإنترنت".// انتهى //21:39ت م0149