جيزان 29 رمضان 1441 هـ الموافق 22 مايو 2020 م واسأكملت صحة جازان اليوم تنفيذ برامجها التوعوية الصحية خلال شهر رمضان المبارك في الأسواق والمجمعات التجارية بالمنطقة، حيث بلغ عدد المستهدفين من هذه الأنشطة التوعوية أكثر من 100 ألف من العاملين بتلك المراكز والمتسوقين.وأقامت صحة جازان نقاط فرز بصري بمداخل المراكز التجارية بالمنطقة بمشاركة عدد من المتطوعين الصحيين تقوم بفحص درجة حرارة العاملين والمتسوقين، كما حرصت على توفير المعقمات والكمامات، إضافةً إلى شرح الطريقة الصحيحة لغسل الأيدي، والتأكيد على تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، وتوفير الملصقات التوعوية والإرشادية للوقاية من فيروس كورونا ، وذلك بالتعاون مع القائمين على تلك المراكز.كما تم توزيع الفرق الصحية في مواقع رئيسة داخل مراكز التسوق لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية و التقيد بسبل الوقاية الشخصية.// انتهى //21:40ت م0150