الرياض 29 رمضان 1441 هـ الموافق 22 مايو 2020 م واسوصل معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والنفط بالوكالة بجمهورية العراق الدكتور علي علاوي والوفد المرافق له إلى الرياض مساء اليوم.وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، معالي وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان, ومعالي وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وسفير جمهورية العراق لدى المملكة الدكتور قحطان طه خلف, ومندوب عن المراسم الملكية.// انتهى //21:41ت م0151