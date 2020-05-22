بريدة 29 رمضان 1441 هـ الموافق 22 مايو 2020 م واسثمن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم, جهود 13 فريقاً تطوعياً قدموا خدماتهم التطوعية لأكثر من 3570 أسرة مستفيدة ضمن مبادرة سموه نهر العطاء التي تسعى إلى تسخير الطاقات من الشباب والفتيات بالمنطقة وتعزيز العمل التطوعي وتنميته لخدمة الأسر خلال جائحة كورونا.ووزع 490 متطوعاً ومتطوعة أكثر من 3570 سلة غذائية على مستوى منطقة القصيم , من خلال استفادة 3570 أسرة وعبر 4265 ساعة تطوعية , بالشراكة مع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة والجمعيات التخصصية في مدينة بريدة وكافة محافظات ومراكز المنطقة.وأشاد سمو أمير منطقة القصيم , بالجهود التي يبذلها شباب وفتيات المنطقة من خلال تعزيز الأعمال التطوعية لتقديم الأعمال الاجتماعية كافة لتنمية العمل التطوعي, مبيناً أن ما تقدمه الفرق التطوعية في رابطة التطوع بالشراكة مع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومراكز التنمية الاجتماعية والجمعيات التخصصية يأتي تفعيلاً للدور المجتمعي التطوعي وإبرازاً لدورها المجتمعي من خلال جائحة كورونا وشهر رمضان المبارك , سائلاً المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والآمان تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ, وأن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.// انتهى //21:53ت م0154