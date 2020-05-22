سكاكا 29 رمضان 1441 هـ الموافق 22 مايو 2020 م واسنفذت أمانة منطقة الجوف جمله من الحملات الرقابية على المحلات التي تعنى بالصحة العامة بتوجيه ومتابعة أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان.وأوضح المتحدث الرسمي عبدالله بن بدر الماجد أن الادارة النسائية نفذت جولات رقابية بلغت 440 جولة من تاريخ السادس من رمضان المبارك مع بداية افتتاح المراكز التجارية " المولات", بالإضافة إلى المنشآت الغذائية, حيث أسفرت عن تصحيح بعض الملاحظات وضبط عدد من المخالفات لعدد من المحلات لعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وأكد الماجد أن هذه الجولات تهدف للتأكد من توفر جميع الاشتراطات الصحية والتصاريح النظامية ومتابعة المراكز التجارية والأسواق المركزية عبر جولات رقابية يومية مستمرة تهدف المحافظة على سلامة الجميع.// انتهى //21:54ت م0155