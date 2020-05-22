الرياض 29 رمضان 1441 هـ الموافق 22 مايو 2020 م واسعقدت خلية دعم إدارة الأزمات المؤقتة لجائحة كورونا بوزارة الدفاع اجتماعتها المكثفة برئاسة قائد الخلية اللواء المهندس الركن محمد بن سلامة البلوي وحضور أعضاء الخلية الذين يمثلون عدداً من الجهات المعنية بوزارة الدفاع, حيث اجتمعت الثلاثاء الماضي مع رئيس هيئة تعليم وتدريب القوات المسلحة اللواء الركن عادل البلوي بحضور عدداً من المختصين لدى هيئة تعليم وتدريب القوات المسلحة.وجرى خلال هذا الاجتماع مناقشة أبرز التحديات التي تواجه الوزارة في المرحلة المقبلة والتطورات حيال الإجراءات المتخذة مع جائحة فيروس كورونا لضمان تطبيق الخطط المعمول بها بالشكل المطلوب، حيث إن الوزارة لديها تمثيل دائم في اللجنة المعنية بمتابعة الوضع الصحي لفيروس كورونا برئاسة معالي وزير الصحة، كما جرى استعراض السيناريوهات المحتملة التي تتوافق مع أهمية استمرار الأعمال في ظل هذه الجائحة ، و التأكيد على استمرار تطبيق جميع الإجراءات الوقائية لمكافحة الفيروس بإتخاذ كل الاحترازات للتصدي له ومنع انتشاره.وأثنت خلية دعم إدارة الأزمات المؤقتة لجائحة كورونا بوزارة الدفاع على التفاعل مع الخطط المعمول بها حالياً و المستقبلية كذلك، وتقديم التوصيات كافة لتجاوز التحديات التي تسهم في التعامل مع هذه الجائحة بالشكل المطلوب.مما يذكر أن اللجنة المعنية بمتابعة الوضع الصحي لفيروس كورونا المشكلة بأمر سامي وتضم في عضويتها أكثر من 18 جهة حكومية تعمل بشكل يومي على متابعة الوضع الصحي على مستوى المملكة وتقيم باستمرار ما يتم من احترازات تكفل حماية المواطنين والمقيمين من انتشار الفيروس بينهم.// انتهى //21:54ت م0156