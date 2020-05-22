البكيرية 29 رمضان 1441 هـ الموافق 22 مايو 2020 م واسواصلت حملة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم "إفطارك في مكانك" توزيع ١٣٢٥٠ ألف وجبة إفطار رمضاني للصائمين في عدد من المواقع للمستفيدين بمقر سكنهم في محافظة البكيرية.وتهدف الحملة إلى استمرار تنفيذ مشاريع إفطار الصائمين في منطقة القصيم حسب ما تقتضيه المرحلة لتفادي انتشار فيروس كورونا، وعدم توقف هذا العمل الخيري وإيصال وجبات الإفطار إلى المستفيدين منها في مقر سكنهم , مع تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية حفاظاً على صحة الجميع.ويشارك في حملة " إفطارك في مكانك " بمحافظة البكيرية عدد من الجهات الحكومية وتأتي بإشراف المحافظة ومشاركة إدارة الصحة العامة والبلدية والشرطة وجمعية البر الخيرية في البكيرية ومكتب توعية الجاليات في المحافظة وجمعية البر الخيرية في مركز الهلالية، وتتضمن الحملة تقديم وجبة إفطار جاهزة يتم توزيعها على عدد من المستفيدين في عدد من المواقع بعد تطبيق التعليمات والاحترازات الصحية اللازمة.من جهته أشاد محافظ البكيرية المهندس صالح بن عبدالعزيز بن عبدالعزيز الخليفة بمبادرة سمو أمير منطقة القصيم في إطلاق هذه الحملة التي تعكس حرص سموه على مواصلة تقديم العمل الخيري في المنطقة وإيصال الإفطار للمستفيدين ، سائلاً الله أن يجزيه خير الجزاء.كما شكر محافظ البكيرية جهود فريق عمل الحملة والمشاركة الفعالة من الجهات الحكومية في المحافظة.// انتهى //21:55ت م0157