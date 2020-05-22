الأمم المتحدة 29 رمضان 1441 هـ الموافق 22 مايو 2020 م واسأعلنت الأمم المتحدة عزمها جمع تمويل دولي عاجل بقيمة ملياري دولار لليمن للحفاظ على استمرار برامج الإغاثة فيها حتى نهاية العام، وذلك بعد تقارير ترجّح انتشار فيروس كورونا في أنحاء البلاد، مع انهار نظام الرعاية الصحية بها.وقال المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة ينس لايركه: إن منظمات الإغاثة في اليمن تعمل على أساس أن هناك تفشياً محلياً في أنحاء البلد، ونسمع من الكثير منهم أن الوضع مقلق بشدة وهم يتحدثون عن أن النظام الصحي انهار فعلياً.وأشار لايركه إلى أن موظفي الإغاثة أكدوا اضطرارهم لرفض مساعدة الناس لأنهم لا يملكون ما يكفي من الأوكسجين الطبي أو إمدادات كافية من معدات الوقاية الشخصية.ومن جهة أخرى، قالت منظمة أطباء بلا حدود الخيرية : إن المركز الرئيسي لعلاج كورونا في جنوب اليمن، رصد ما لا يقل عن 68 وفاة خلال ما يربو بقليل على أسبوعين.وأضافت أن الرقم، الذي يتجاوز ضعفي الحصيلة التي أعلنتها السلطات اليمنية حتى الآن، يشير إلى كارثة أوسع نطاقاً تتكشف في المدينة.// انتهى //21:58ت م0158