قلقيلية 29 رمضان 1441 هـ الموافق 22 مايو 2020 م واسقمع جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم مسيرة كفر قدوم الأسبوعية السلمية شرق قلقيلية، مما أدى إلى إصابة عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع بينهم ثلاثة أطفال.وأفادت مصادر فلسطينية أن أعدادا كبيرة من جنود الاحتلال، هاجموا المشاركين في المسيرة وأطلقوا الرصاص الحي بكثافة وقنابل الغاز التي استهدفت منازل الفلسطينيين مما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق بينهم ثلاثة أطفال ونساء، عولجوا ميدانيا في مركز إسعاف القرية.// انتهى //22:42ت م0164