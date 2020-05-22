القاهرة 29 رمضان 1441 هـ الموافق 22 مايو 2020 م واسبحث وزير الخارجية المصري سامح شكري ، هاتفياً مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي ونائب رئيسة المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل مسار علاقات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وأفاد المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ ، اليوم ، أن الاتصال شهد نقاشاً حول آخر مستجدات القضية الفلسطينية، وجهود استئناف عملية السلام، مع التأكيد على أهمية مبدأ حل الدولتين ، والتطرق الى مستجدات الأوضاع في ليبيا.وشدد الوزير شكري على أهمية التوصل لتسوية سياسية شاملة، وضرورة استعادة الأمن والقضاء على الإرهاب بما يحقق الاستقرار المنشود للشعب الليبي الشقيق.وأشار حافظ إلى أن شكري وبوريل بحثا التطورات على صعيد ملف سد النهضة، حيث اتفق الطرفان على أهمية التوصل لاتفاق والامتناع عن اتخاذ أية إجراءات أحادية.//انتهى//23:26ت م0171