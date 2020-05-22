الرياض 29 رمضان 1441 هـ الموافق 22 مايو 2020 م واسقررت رابطة الدوري المكسيكي لكرة القدم إنهاء المسابقة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد من دون تتويج أي بطل.ويضم الدوري المكسيكي بطولتين سنويا، أبيرتورا (افتتاحية) وكلاوسورا (ختامية) حيث توقفت الأخيرة بسبب كوفيد-19 في العاشر من مارس الماضي، مع تبقي سبع مراحل على النهاية.وجاء في بيان صادر عن الرابطة أن القرار اتُخذ "من أجل ضمان أن لا يتأذى أحد في عائلة كرة القدم من لاعبين، مدربين، مسؤولين، حكام، مشجعين أو صحافيين،ويأتي هذا القرار بعد يوم على إعلان نادي سانتوس لاغونا إصابة ثمانية لاعبين في صفوفه، ما شكل نكسة لإمكانية استئناف المنافسات.وسبق للرابطة أن أعلنت في منتصف أبريل الماضي أنها ستعلّق الهبوط والصعود في الدرجتين الأولى والثانية للأعوام الخمسة المقبلة من أجل ضمان استمرارية الأندية.// انتهى //23:31ت م0174