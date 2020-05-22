سكاكا 29 رمضان 1441 هـ الموافق 22 مايو 2020 م واسأعرب صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف عن تهنئته للطلاب والطالبات الخريجين والخريجات من جامعة الجوف والتدريب التقني والمهني ، وممن أتموا تعليمهم في المرحلة الثانوية العامة.وقال سموه بهذه المناسبة أحب أن أهنئ أبنائي وبناتي الطلاب والطالبات في جميع مراحلهم ومستوياتهم ،على المستوى الذي قدموه في ختام عامهم الدراسي 1440/1441هـ والمعدلات المشرفة التي حصلوا عليها .وأضاف سموه أنه وبالرغم من الظروف التي فرضتها علينا جائحة كورونا ، وتسببت في تعليق الدراسة في المدارس والجامعات ، إلا أن مؤسساتنا التعليمية، وبدعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين " حفظهما الله " أثبتت قدرتها على التعامل مع الأزمات بكل جدية وبأساليب متطورة ، كما أن أبناءنا وبناتنا الطلاب والطالبات استطاعوا ولله الحمد التعامل مع هذه الأزمة بكل اقتدار من خلال التعليم عن بُعد .كما أعرب سموه عن شكره للقائمين على مؤسسات التعليم العام والجامعي والتدريب الفني والتقني بالمنطقة على ما بذلوه من جهود في سبيل مواصلة العملية التعليمية ، حتى وصلنا لهذه النتائج الطيبة .ودعا سموه الله أن يوفق الجميع ويديم على بلادنا نعمة الأمن والرخاء ، ويرفع عن الجميع هذا البلاء .// انتهى //23:43ت م0178