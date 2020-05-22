نجران 29 رمضان 1441هـ الموافق 22 مايو 2020 م واساختتمت الشؤون الصحية بمنطقة نجران ممثلة في مستشفى الولادة والأطفال اليوم المبادرة التطوعية، "تطعيم الأطفال المتأخرين في منازلهم".وأوضحت صحة نجران أن المبادرة التي استمرت ثلاثة أسابيع استفاد منها 698 طفلاً وطفلة، حيث جرى تطعيمهم عبر أربعة فرق تطوعية يعمل بها مختلف الكوادر الصحية من أطباء وممرضين وممارسين صحيين.وقدمت الفرق التطوعية شرحاً عن أهمية التطعيمات، وأن أخذها في وقتها المحدد يسهم في تقوية جهاز المناعة لدى الأطفال وضمان سلامتهم وحمايتهم من الأمراض المعدية ومضاعفاتها الخطيرة.// انتهى //23:44ت م0181