المدينة المنورة 29 رمضان 1441 هـ الموافق 22 مايو 2020 م واستُكثف أمانة منطقة المدينة المنورة جهودها في أعمال التطهير والتعقيم والإصحاح البيئي، بالإضافة لمضاعفة جولاتها الرقابية الميدانية على المنشآت الغذائية، التي تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع تفشي فايروس " كورونا " المستجد، والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين.ونفذت أمانة المنطقة والبلديات التابعة لها، مجموعة من جولات النظافة بواقع 2518 جولة، بمشاركة 5695 فرداً و 604 آليات ومُعدات، كما نفذت الفرق الميدانية 1189 جولة إصحاح بيئي، وتطهير وتعقيم 779 موقعاً و11405 آليات ومُعدّات ، باستخدام 10525 لتراً من المعقمات والمطهرات.كما نفذت أمانة منطقة المدينة المنورة وبلدياتها خلال الأسبوع الماضي 4083 جولة رقابية، تم خلالها الكشف عن مجموعة من المخالفات تمثلت في إصدار 777 إشعاراً ومخالفة للمنشآت التجارية، وإغلاق 150 منشأة مخالفة، وسحب 302 عينة غذائية للتأكد من سلامة الأغذية وصلاحيتها للاستهلاك الآدامي وفحصها في مختبرات الأمانة.وأكدت أمانة المدينة المنورة حرصها الدائم على السلامة العامة للمواطنين والمقيمين في المنطقة، وتطبيق الأنظمة والتأكد من العمل بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وتخطي هذه الجائحة بإذن لله، داعيةً المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية، وفي حال ملاحظة وجود مخالفات بلدية يمكن التواصل عبر مركز الطوارئ الموحد على الرقم (940) أو عبر تطبيق (بلدي 940)، ليتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة.// انتهى //23:53ت م0182