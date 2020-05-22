ينبع 29 رمضان 1441هـ الموافق 22مايو 2020م واستواصل الجهات الأمنية من مختلف القطاعات بمحافظة ينبع تطبيق أمر منع التجول عبر انتشارهم في مختلف الطرق والميادين بينبع البحر وينبع الصناعية والمداخل والمخارج ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظا على صحة أبناء المجتمع.والتقطت عدسة "واس" بمحافظة ينبع صور الطرقات والميادين الرئيسة بينبع البحر وينبع الصناعية خلال أوقات منع التجول لتظهر خلوها من حركة السيارات والمشاة باستثناء الجهات الحيوية المستثناة من المنع التي تقدم خدماتها للمواطنين والمقيمين، وجسد التزام المواطنين والمقيمين بتطبيق الأوامر والإجراءات الوقائية والوعي المجتمعي والمسؤولية الملقاة على عاتق الجميع حفاظا على السلامة والصحة .// انتهى //23:53ت م0183