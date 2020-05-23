رفحاء 29 رمضان 1441 هـ الموافق 22 مايو 2020 م واسقدمت جمعية "رووم" لرعاية الأيتام بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية 1.314.424 ريالاً،كمساعدات لمستفيديها خلال الـ 70 يوماً الماضية لمواجهة جائحة كورونا، انطلاقا من دورها الاجتماعي في تقديم الدعم المستمر لمستفيديها،لاسيما في ظل هذه الجائحة.وأوضح المدير التنفيذي للجمعية فروان بن سعد الفروان أن الجمعية بدأت إسهاماتها من خلال تجهيز فريق عمل طارئ لخدمة الأسر المستفيدة وتوعيتهم باستمرار، ومتابعة احتياجاتهم،كما قامت الجمعية بأعمال الشراء والصيانة للأجهزة الكهربائية،، وتأمين المعقمات، وتوزيع أجهزة معلم القرآن الكريم لطلاب المركز التعليمي، وتنظيم مسابقة إلكترونية والسلة الغذائية.// انتهى //00:06ت م0184