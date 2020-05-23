الرياض 29 رمضان 1441 هـ الموافق 22 مايو 2020 م واسنفذ فريق أصدقاء العطاء التطوعي بالتعاون مع جمعية "ريف" ورعاية عدد من الجهات الخيرية، مبادرة" حق علينا "، الهادفة إلى توزيع وجبات الإفطار لرجال الأمن في مدينة الرياض، تقديراً لجهودهم لخدمة الوطن والمجتمع.وأوضحت قائدة الفريق هياء القحطاني أن مبادرة "حق علينا" تهدف إلى الوقوف مع رجال الأمن لما يقدمونه في هذه الفترة من جهود كبيرة، مؤكدةً حرص جميع القائمين على هذه المبادرة على سلامة الوجبات وتعقيمها، بالإضافة إلى سلامة المتطوعين، واتخاذ جميع الإجراءات الوقاية والاحترازية وتوفيرها للمتطوعين من خلال الرعاة المشاركين بالمبادرة.// انتهى //00:06ت م0185