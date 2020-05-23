مكة المكرمة 29 رمضان 1441هـ الموافق 22 مايو 2020م واسواصلت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة الحملة الميدانية لمكافحة الظواهر السلبية في الأحياء العشوائية وذلك ضمن نطاق البلدية، حيث تم مصادرة أكثر من 2 طن مواد غذائية من الباعة الجائلين بهدف منع البيع المخالف والحفاظ على الصحة العامة .وأوضح رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس أيمن بن محمد وقاد أن البلدية نفذت العديد من الحملات الميدانية بالتعاون مع شرطة العاصمة المقدسة والإدارة العامة للنظافة بهدف القضاء على الظواهر السلبية وغير الحضارية التي تشكل خطراً على الصحة العامة، حيث صُودر وأتلف طن من الخضروات و الورقيات مجهولة المصدر و طن من الأرز غير الصالح للاستهلاك الآدمي و 300 كجم من الأسماك الفاسدة، التي يسوق لها الباعة الجائلين في الأحياء العشوائية.// انتهى //00:35ت م0190