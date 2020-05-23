أديس أبابا 29 رمضان 1441 هـ الموافق 22 مايو 2020 م واسبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في قارة إفريقيا 100 ألف و293 حالة إصابة.وأكد المركز الإفريقي لمراقبة الأمراض والوقاية منها في بيان له من مقره بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا اليوم أن عدد الوفيات ارتفع في القارة إلى 3082، فيما وصل عدد المتعافين إلى 39 ألف شخص.وأشار البيان اليومي للاتحاد الإفريقي إلى أن منطقة شمال قارة إفريقيا سجل 31.232 إصابة، وجنوب القارة سجل 20.616، فيما سجلت دول شرق إفريقيا 10.493 حالة، ووسط القارة 9.553، ودول غرب القارة 27168 إصابة.// انتهى00:38ت م0191