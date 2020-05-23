م واس 2020 مايو 23 الموافق 1441 رمضان2 الرياضدشن مدير فرع وزارة الموارد البشرية الدكتور يوسف السيالي و أمين مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة الرياض عبدالعزيز الزكري مبادرة منا وفينا والتي أطلقتها جمعية تنمية المجتمعات الريفية لتمكين الفتيات من الأسر المنتجة لإنتاج الوجبات الغذائية الساخنة والجافة للأسر المحتاجة ومراكز الإيواء ومساكن العمالة الوافدة وذلك بشراكة نوعية مع مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة الرياض والمسؤولية الاجتماعية .وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية ريف الخيرية فهد بن سليمان البكيري أن جمعية تنمية المجتمعات الريفية تطلق مبادرة منا وفينا والذي تهدف لتمكين الفتيات من الأسر المنتجة التي تعطلت أعمالهن وفرصهن في ظل الظروف الاحترازية لإنتاج الوجبات الغذائية الساخنة والجافة للأسر المحتاجة ومراكز الإيواء ومساكن العمالة الوافدة وذلك بشراكة نوعية مع مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة الرياض والمسؤولية الاجتماعية ، التي تستهدف تمكين ٤٠ فتاة لإنتاج ٣٠٠ ألف وجبة خلال فترة الجائحة بأقصى معايير الجودة والسلامة الغذائية والصحية.يذكر أن جمعية ريف الخيرية والمرخصة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٧٦٦ تسعى نحو تحقيق التنمية الاجتماعية في منطقة الرياض .// انتهى //00:45ت م0196