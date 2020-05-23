القاهرة 29 رمضان 1441 هـ الموافق 22 مايو 2020 م واسأعلنت مصر انضمامها إلى نداء عمل دولي يدعو للتخفيف من الآثار السلبية لأزمة فيروس كورونا على التحويلات المالية للمهاجرين وأسرهم وبلدانهم الأصلية، بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة وعدد من المؤسسات الدولية والدول على رأسهم سويسرا وبريطانيا.وأوضحت الخارجية المصرية فى بيان لها أن النداء المقرر إطلاقه اليوم يهدف لزيادة الوعي بالآثار المشار إليها مع دعوة جميع الأطراف المعنية بقطاع التحويلات والمؤسسات الدولية لاتخاذ ما يلزم من تدابير للتخفيف منها.وأشار البيان إلى أن مصر حرصت على أن تكون من أوائل الدول المنضمة لهذا النداء الدولي لتسليط الضوء على تضرر العمالة المهاجرة، ومن بينها العمالة المصرية في الخارج، من الإجراءات السلبية المرتبطة بأزمة كورونا ولجذب اهتمام المجتمع الدولي للتعامل مع الآثار السلبية للأزمة على العمال المهاجرين وأسرهم ودولهم ووضع الموضوع ضمن مجالات الاهتمام ذات الأولوية.//انتهى//00:48ت م0197