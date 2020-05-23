عواصم 29 رمضان 1441 هـ الموافق 22 مايو 2020 م واسأعلنت الهيئات واللجان المعنية بالرؤية الشرعية لهلال شهر شوال في عدد من الدول العربية والإسلامية والجاليات المسلمة حول العالم أن غدًا السبت هو المتمم لشهر رمضان والأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك.جاء ذلك في كل من الإمارات و البحرين والكويت وقطر واليمن ومصر والأردن وفلسطين ولبنان وسوريا والجزائر وليبيا وتونس والعراق والصومال وإندونيسيا وماليزيا وتركيا والجاليات المسلمة في إسبانيا وإيطاليا والسويد والنمسا وأستراليا والفلبين واليابان// انتهى //00:55ت م0198