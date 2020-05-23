الرياض 29 رمضان 1441 هـ الموافق 22 مايو 2020 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، إثر تحطم طائرة ركاب مدنية في مدينة كراتشي وما نتج عنه من وفيات وإصابات.وقال سمو ولي العهد : " تلقيت نبأ تحطم طائرة ركاب مدنية في مدينة كراتشي، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلا الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب".// انتهى //00:59ت م0202