الباحة 30 رمضان 1441 هـ الموافق 23 مايو 2020 م واساختتم مجلس شباب منطقة الباحة اليوم, فعاليات برنامج فوانيس باحتنا الثقافي الموسم الثاني, الذي استمر لمدة 10 أيام، ضمن حملة نسعدكم في بيوتكم وبالشراكة مع فرع جمعية الثقافة والفنون بالمنطقة.وتخللت الفعاليات إقامة عدد من ورش العمل التفاعلية الاثرائية الافتراضية قدمها رواد من ذوي الخبرات في العديد من المجالات كالتخطيط الشخصي بين الواقع والمأمول، وعلم النفس السيبراني، والالتقاطة البسيطة، وتسويق الذات، بالإضافة إلى الإدارة الفاعلة للتطوع، وقوة الاختيار، وصناعة المحتوى الإبداعي، وقفلة كاتب، وأهمية التشخيص المبكر لذوي الإعاقة، ومعارض للتصوير الضوئي والفنون التشكيلية والخط العربي.وأوضح رئيس مجلس شباب الباحة حازم بن خالد ظهران، أن أعداد المستفيدين من ورش العمل الإثرائية بلغ 2362 مستفيداً، فيما بلغ عدد المشاركات بمعرض الفنون التشكيلية والخط العربي ومعرض التصوير الضوئي, أكثر من 28 مشاركة قدمت من مصوري وفناني المنطقة, مقدماً شكره لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة على دعمه غير المحدود لمجلس الشباب, وبرامجه والعاملين على البرنامج, مشيداً بتسخير جميع إمكانات المجلس لتقديم الأفضل لشباب وفتيات المنطقة.// انتهى //01:04ت م0203