رفحاء 29 رمضان 1441 هـ الموافق 22 مايو 2020 م واسأنهى الطلاب والطالبات الملتحقون بدورة بصائر الإلكترونية التي أطلقتها جمعية "كرام" لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية "عن بعد"، مطلع شهر رمضان المبارك للحفظ ومراجعة المحفوظ، وتصحيح التلاوة قراءة 39.379 وجهاً،في 44 حلقة التحق فيها 519 طالباً وطالبة، روجع خلالها 23.130 وجهًا ، وحفظ 7.357 وجهاً، و 8.892 وجهاً لتصحيح التلاوة.وتأتي إقامة الدورة في إطار جهود الجمعية لمواصلة رسالتها ودورها في تعليم القرآن الكريم وتعلمه وحفظ وقت فراغ الطلاب والطالبات وتدبر القرآن الكريم في شهر رمضان المبارك.// انتهى //01:07ت م0204