رفحاء 29 رمضان 1441 هـ الموافق 22 مايو 2020 م واستواصل بلدية رفحاء جولاتها اليومية المكثفة على المنشآت الغذائية والتجارية ،للتأكد من التزامها بالتنظيمات الاحترازية والصحية.وأفادة البلدية أن الفرق الراقبيه قامت بجولات على المنشآت الغذائية والتجارية للتأكد من التزامها بالتنظيمات الاحترازية والوقائية وتنفيذها للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا، وحررت 17 مخالفة ،وطبقت لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المُخالفين.وأهابت البلدية بالمواطنين والمقيمين سرعة الإبلاغ عن أي مخالفة عبر الاتصال بالرقم الموحد لتلقي البلاغات 940 طوال أيام الأسبوع.// انتهى //01:49ت م0206