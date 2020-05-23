الباحة 29 رمضان 1441 هـ الموافق 22 مايو 2020 م واسافتتح وكيل إمارة منطقة الباحة أحمد بن صالح السياري أمس فعاليات ملتقى "دور الإعلام في مواجهة كورونا", الذي نظمه المركز الإعلامي بمنطقة الباحة عن بعد, بمشاركة عدد من المثقفين والإعلاميين.وبيّن وكيل إمارة الباحة الجهود التي يقوم بها الإعلام السعودي في سبيل مواكبة كل المستجدات وتقديم الرسالة الصادقة والأمينة وعلى مدار الوقت، كما شكر المركز الإعلامي بمنطقة الباحة والمشاركين في طرح أوراق العمل في الملتقى, والتي تتحدث عن دور الإعلام في مكافحة جائحة كورونا.بعد ذلك تطرق المشاركون في الملتقى لعدد من أوراق العمل التي تضمنت "الإعلام وإدارة الأزمات" لمفهوم الأزمة والمصطلحات المرادفة لها ومراحلها وأنواعها ونماذج من إدارة قيادات عالمية لأزمة كورونا ونماذج من قيادات محلية لأزمة كورونا وكيفية تلقي الأزمة وأهم قواعد التعامل مع الأزمة وشروط نجاحها, وورقة عمل عن "مفاهيم الإعلام" المتمثلة في المعلومة الصحيحة كتلك المستقاة من المصادر الموثوقة الرسمية للدولة.وفي ختام الملتقى أجاب المشاركون على الأسئلة المطروحة والمتعلقة بمضامين الملتقى.// انتهى //01:50ت م0207