واشنطن 29 رمضان 1441 هـ الموافق 22 مايو 2020 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأميركية، أداءً متبايناً عند الإغلاق اليوم، مع استمرار الضبابية حيال وتيرة التعافي الاقتصادي من فيروس كورونا.وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 8.96 نقاط، بما يعادل 0.04 بالمئة، إلى 24465.16 نقطة، فيما أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعاً 6.94 نقاط، أو 0.24 بالمئة، إلى 2955.45 نقطة.وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 39.71 نقطة، أو 0.43 بالمئة، إلى 9324.59 نقطة.// انتهى //01:50ت م0208