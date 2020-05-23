تبوك 29 رمضان 1441 هـ الموافق 22 مايو 2020 م واسنبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم, من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية على منطقة تبوك, وتشمل مدينة تبوك ومحافظة تيماء.مشيرةً إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- من الساعة الحادية عشرة صباحاً وحتى الساعة الثامنة من مساء اليوم السبت.// انتهى //03:08ت م0217