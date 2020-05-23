الأحساء 29 رمضان 1441 هـ الموافق 23 مايو 2020 م واستنظم الإدارة النسائية بجمعية التنمية الأسرية بالأحساء التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يوم العيد برنامجاَ افتراضياً تحت عنوان (عيدنا بهجة)، الذي يستهدف الأطفال من الجنسين (بنين وبنات)، للأعمار من سن (6) حتى (12) سنة.ويشرف على تنفيذ البرنامج الذي يستمر أربعة أيام أندية الرائدة الأسرية التابعة للجمعية في كل من الهفوف، والطرف، والعيون، والمبرز.وأوضحت مديرة إدارة تنمية المرأة والطفل بالجمعية سميرة مجلي المطلق، أن البرنامج سيقدم عن بعد في أول أيام عيد الفطر المبارك، وعلى مدى 4 أيام من الساعة (7) إلى الساعة (8) مساءً ،وذلك عبر تطبيق " زوم" .وأشارت إلى أن البرنامج يشتمل على عدة أنشطة متنوعة ما بين ثقافية وترفيهية ومسابقات ، إلى جانب تقديم نصائح عن آداب العيد في الإسلام ، إضافة إلى تقديم جوائز يومية للأطفال .// انتهى //05:03ت م0224