أبها 29 رمضان 1441 هـ الموافق 22 مايو 2020 م واسدعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة على منطقة عسير ، واتباع إرشادات السلامة التي تقي ـ بمشيئة الله ـ من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة.وأشار المتحدث لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد إلى ما ورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من تنبيه متقدم عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وتساقط البرد وجريان السيول مصحوبًا ذلك بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني الرؤية وإثارة الأتربة والغبار على منطقة عسير، وتستمر حتى الثلاثاء القادم.وأكد على أهمية متابعة وسائل الإعلام وحسابات الدفاع المدني على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة واتباع التنبيهات والتحذيرات الجوية التي تصدر من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، لافتاً النظر إلى أن مدني عسير يعمل على متابعة المتغيرات المناخية ورفع الجاهزية لمواجهة أي حالة طارئة بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة.// انتهى //05:06ت م0225