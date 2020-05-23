بوجوتا 29 رمضان 1441 هـ الموافق 22 مايو 2020 م واسسجلت وزارة الصحة في كولومبيا تسجيل 801 إصابة جديدة و 30 وفاة إضافية بفيروس كورنا المستجد.وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل ربع عدد حالات الإصابة الجديدة في العاصمة بوجوتا التي شهدت أعلى عدد من الإصابات بكورونا في كولومبيا.وارتفع العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس إلى 20 ألف شخص في مختلف أنحاء البلاد، فيما تراوحت أعمار الضحايا بين 34 و95 عاما.وتخضع كولومبيا لإغلاق منذ نحو شهرين، إلا أن السلطات بدأت مؤخرا في السماح لبعض شركات التصنيع بإعادة فتح أبوابها. ومن المنتظر استئناف الأنشطة الاقتصادية بشكل أوسع في الشهر المقبل.// انتهى //05:13ت م0227