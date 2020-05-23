سكاكا 29 رمضان 1441 الموافق 22 مايو 2020 م واسأصدرت عمادة التعلّم الإلكتروني والتعليم عن بُعد بجامعة الجوف تقريرها الختامي منذ تفعيل خطة التحول الكامل للتعليم عن بُعد.وتضمن التقرير تقديم مليون جلسة افتراضية على نظام الفصول الافتراضية بمدة إجمالية بلغت 131,429 ساعة وصل عدد الحاضرين فيها 974,240 مستخدماً، وبلغ عدد الحاضرين الفرديين 460,723 مستخدماً، فيما سجلت الاختبارات النهائية للطلبة لقسمي الانتظام والانتساب بواقع 113,005اختبارات موزعة على 7927 مقرراً إلكترونياً.وأوضح التقرير أن إجمالي الجلسات الافتراضية المنشأة منذ تعليق الدراسة بلغ 52,582، وبلغ أكبر عدد من الجلسات المتزامنة 1017 جلسة افتراضية، فيما وصل إجمالي عدد الحاضرين في جميع الجلسات من قبل طلبة الجامعة 974,240 مرة، ووصل عدد الحاضرين الفريدين فيها 460,723 وبلغت مدة الجلسات الإجمالية 131429 ساعة، ووصل إجمالي عدد المستخدمين لنظام بلاك بورد 931,444 مستخدماً، وبلغ عدد الملفات المستعرضة 719,875 ملفاً، وعدد لوحات النقاش 204,907 لوحات، فيما وصل عدد التقييمات 104,400,9 .وكشف التقرير عن عدد الاختبارات النهائية الإلكترونية بلغ عددها 110,218 اختباراً لطلبة الانتظام في 7854 مقرراً إلكترونياً، و2787 اختباراً لطلبة الانتساب في 73 مقرراً إلكترونياً.ونشرت عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد 19 دليلاً إرشادياً للطلبة ما بين تصاميم وعروض وملصقات ومطويات، و11 مقطع فيديو مرئي تعليمي لمهارات استخدام نظام إدارة التعلم الإلكتروني للطلاب والطالبات، وبلغ عدد الحقائب التدريبية 4 حقائب على مستوى فروع وكلياتالجامعة من خلال الاجتماع بهم بشكل دوري، وتعريفهم بخطة التحول نحو التعلم الإلكتروني، وتكثيف برامج التوعية عبر المنصات الإلكترونية ومشاهدات الفيديو والرد على الاستفسارات.وبيّن التقرير الختامي لعمادة التعلّم الإلكتروني مناقشة 6 رسائل ماجستير موزعة على كليتي التربية والشريعة والقانون، وبلغ عدد الحضور فيها 352 خلال ساعات المناقشات، وبلغ مجموع الندوات العلمية 106 ندوات افتراضية منها 26 تدريبية و25 ثقافية و21 تعليمية و19 صحية و12تقنية.// انتهى //05:24ت م0229