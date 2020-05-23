الرياض 30 رمضان 1441 هـ الموافق 23 مايو 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:خادم الحرمين يتلقى التهاني من ملك الأردن والرئيس المصريالقيادة تعزي الرئيس الباكستاني في ضحايا تحطم طائرة ركابأمير الشرقية يوجه بمواصلة العمـل خــلال فتــرة الــعيـــدفيصل بن مشعل يثمن جهود جمعية حفظ النعمة بالبدائعأمير حائل يرأس اجتماع لجنة أوضاع سكن العمالةفيصل بن سلمان يرعى تخريج طلاب الجامعة الإسلاميةأمير الشمالية يقدم دعماً لمبادرة كسوة العيدفيصل بن نواف يرأس اجتماع لجنة الطوارئ بالجوفنائب رئيس مجلس الوزراء بالعراق يصل الرياضالمحكمة العليا : اليوم المكمل لشهر رمضان.. والأحد عيد الفطرمطار حائل الدولي يستقبل 164 مواطناً عائداً من الأردنالعراق: مصرع وإصابة شرطيين في هجوم لداعشضابط إسرائيلي: العمليات المسلحة بالضفة ستتصاعدالصين تعلن هزيمة كورونا.. وسباق مع الموت في البرازيلكراتشي: سقوط طائرة ركاب على حي سكني// يتبع //06:17ت م0004