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السبت 1441/9/30 هـ الموافق 2020/05/23 م واس
الرياض 30 رمضان 1441 هـ الموافق 23 مايو 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
خادم الحرمين يتلقى التهاني من ملك الأردن والرئيس المصري
القيادة تعزي الرئيس الباكستاني في ضحايا تحطم طائرة ركاب
أمير الشرقية يوجه بمواصلة العمـل خــلال فتــرة الــعيـــد
فيصل بن مشعل يثمن جهود جمعية حفظ النعمة بالبدائع
أمير حائل يرأس اجتماع لجنة أوضاع سكن العمالة
فيصل بن سلمان يرعى تخريج طلاب الجامعة الإسلامية
أمير الشمالية يقدم دعماً لمبادرة كسوة العيد
فيصل بن نواف يرأس اجتماع لجنة الطوارئ بالجوف
نائب رئيس مجلس الوزراء بالعراق يصل الرياض
المحكمة العليا : اليوم المكمل لشهر رمضان.. والأحد عيد الفطر
مطار حائل الدولي يستقبل 164 مواطناً عائداً من الأردن
العراق: مصرع وإصابة شرطيين في هجوم لداعش
ضابط إسرائيلي: العمليات المسلحة بالضفة ستتصاعد
الصين تعلن هزيمة كورونا.. وسباق مع الموت في البرازيل
كراتشي: سقوط طائرة ركاب على حي سكني
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