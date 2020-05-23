طرابلس 30 رمضان 1441 هـ الموافق 23 مايو 2020 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم الاتصال الهاتفي بين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الذى أكد للسراج، أنه لا حل عسكريا للأزمة الليبية،وأن الحل الوحيد يكمن في العودة إلى المسار السياسي، وضرورة الالتزام بنتائج مؤتمر برلين، معربا عن حرص الولايات المتحدة على تحقيق الاستقرار في ليبيا وإنهاء معاناة شعبها.وتناولت دعوة وزارة الداخلية المواطنين من سكان جنوب العاصمة طرابلس إلى عدم التسرع في العودة إلى منازلهم، مشيرة إلى أن الأمر يعرض حياتهم إلى الخطر، مضيفة أنه من المحتمل وجودألغام داخل الأحياء والمنازل في تلك المنطقة، مطالبة جميع المواطنين بالالتزام بالتعليمات من الجهات العسكرية بشأن عودتهم إلى منازلهم للحفاظ على حياتهم.وواصلت اهتمامها بالأوضاع العسكرية، موضحة التصعيد العسكري بين قوات الجيش وقوات الوفاق في العديد من المحاور جنوب العاصمة، كما بينت التحشيد العسكري من قبل قوات الوفاقلمدينة ترهونة ومحاصرتها، ومنوهة صد قوات الجيش محاولات فاشلة على مدينة ترهونة من ثلاث محاور، كما أخبرت عن استعادة الجيش مدينة مزدة جنوب العاصمة .وكشفت رسالة رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، بأن ليبيا تعيش أوضاعًا إنسانية في غاية الصعوبة في ظل انتشار فيروس كورونا، والحصارالمفروض على بعض المدن، واستمرار العمليات العسكرية التي أدت إلى سقوط عدد من القتلى والمصابين وما صاحبها من عمليات انتقامية، مطالبًا بوقفٍ فوري لإطلاق النار.وتطرقت إلى تصديق مجلس الوزراء الإيطالي على مرسوم البعثات الذي شمل مهمة الاتحاد الأوروبي “إيريني” لتنفيذ الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة وعرقلة دخول الأسلحة إلىليبيا، مضيف أن عملية إيريني الأوروبية ستكون متوازنة وسيرفعون نتائج مراقبة الحدود البحرية ونتائج المراقبة الجوية وللحدود البرية.وعرجت صحف ليبيا على بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنها تتابع بقلق كبير التطورات الميدانية والحشود العسكرية حول مدينة ترهونة، مذكرة جميع الأطراف بواجباتهم وفق قانون حقوقالإنسان الدولي والقانون الإنساني الدولي، محذرة من ارتكاب أي أعمال انتقامية تستهدف المدنيين، داعية إلى وقف التصعيد العسكري وتغليب الخيارات السلمية.// انتهى //07:53ت م0013