إسلام آباد 30 رمضان 1441 هـ الموافق 23 مايو 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم حادث تحطم طائرة الركاب بالقرب من مطار كراتشي الدولي إثر تعرضها لعطل فني، وسقوطها على حي سكني مما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.وأخبرت عن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في باكستان بشكل حاد، وتجاوز الإصابات حاجز الخمسين ألف إصابة والوفيات أكثر من ألف.وعرجت إلى احتفال معظم دول الشرق الأوسط يوم غد الأحد بأول أيام عيد الفطر المبارك.واهتمت بالشكر الذي تقدم به وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى باكستان على تبرعها للولايات المتحدة الأمريكية بأجهزة واقية وكمامات جراحية لدعم مكافحة فيروس كورونا.وتناقلت تأكيد باكستان التزامها بمواصلة الجهود التي تبذلها لتسهيل عملية السلام والمصالحة في أفغانستان لإنهاء الصراع المستمر منذ 19 عاما من خلال الحل السياسي.وأشارت إلى رفض السفارة الصينية في باكستان تصريحات مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لجنوب ووسط آسيا أليس ويلز بشأن العلاقات الصينية الباكستانية واعتبرتها تصريحات غير مسئولة.وتناولت أنباء مقتل عدد من المصلين بحادث إطلاق نار في أحد المساجد بأفغانستان.وتطرقت صحف باكستان إلى إعلان الصين عن تحقيق نجاح استراتيجي كبير ضد فيروس كورونا.// انتهى //08:17ت م0017