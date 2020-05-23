سكاكا 30 رمضان 1441 هـ الموافق 23 مايو 2020 م واستواصل أمانة منطقة الجوف ، جهودها في إنجاز حملة معالجة التشوه البصري من خلال إصلاح حفر الشوارع والأرصفة المتهالكة، وطلاء خطوط الطرق داخل الأحياء بمدينة سكاكا .وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة الجوف عبدالله بن بدر الماجد أن الحملة تأتي ضمن حملة معالجة التشوه البصري التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية القروية مؤخرًا على مستوى المملكة، وذلك من خلال فريق عمل متخصص في إصلاح حفر الشوارع والعمل على تسويتها وردمها وإصلاح الأرصفة المتهالكة وطلاء خطوط الطرق ، كما تأتي أيضا ضمن جهود الأمانة في مبادرة معالجة التشوه البصري ورصد المظاهر السلبية في أحياء وشوارع المنطقة ، وتهدف إلى تعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة ومعالجة التلوث البصري، والتي تتماشى مع خطة أمانة المنطقة لافتا الى أن الأمانة تقوم بمعالجة هذه المظاهر السلبية بتوجيه ومتابعة امين منطقة الجوف المهندس عاطف الشرعان .وأشار الماجد إلى أن الفرق المتخصصة، قامت بصيانة وإصلاح 4200 متر مربع من حفر الشوارع، وإصلاح 1030 متر طولي الأرصفة المتهالكة خلال شهر، وإصلاح 24 لوحة إرشادية ولوحات مسميات الشوارع وأرقام المباني .// انتهى //09:12ت م0020