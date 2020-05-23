القاهرة 30 رمضان 1441 هـ الموافق 23 مايو 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم المباحثات الهاتفية التي جرت بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره العراقي برهم صالح، وتناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.وسلطت الضوء على الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وتناول العلاقات الثنائية والتشاور بشأن بعض القضايا الإقليمية والدولية.وأشارت صحف السبت إلى إعلان وزارة الصحة والسكان المصرية عن تسجيل 783 إصابة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا ووفاة 11 حالة جديدة، وخروج 157 من المصابين بالفيروس من مستشفيات العزل والحجر الصحي بعد تمام شفائهم.وعرجت على الوضع في الأراضي الليبية، مبرزة إسقاط دفاعات الجيش الوطني الليبي طائرتين تركيتين مسيرتين فوق مدينة ترهونة قبل تنفيذ محاولتهما قصف المدينة الواقعة جنوب العاصمة طرابلس.وتناقلت انسحاب قوات الأمن الفلسطينية أمس من مناطق الإدارة المشتركة "ب" وفق تصنيف اتفاق أوسلو بعد تأكيد القيادة الفلسطينية وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل.ونشرت صحف القاهرة إعراب الأمم المتحدة عن قلقها البالغ من تفشي فيروس كورونا في اليمن، وتحذيرها من أن البلاد أصبحت على حافة الكارثة.// انتهى //09:15ت م0021