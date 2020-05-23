الرياض 30 رمضان 1441 هـ الموافق 23 مايو 2020 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس إسياس أفورقي، رئيس دولة إرتريا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب دولة إرتريا الصديق اطراد التقدم والازدهار.// انتهى //10:35ت م0026