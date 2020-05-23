الرياض 30 رمضان 1441 هـ الموافق 23 مايو 2020 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس إسياس أفورقي رئيس دولة إرتريا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب دولة إرتريا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //10:36ت م0027