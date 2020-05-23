رام الله 30 رمضان 1441 هـ الموافق 23 مايو 2020 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم إعلان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين أن يوم الأحد أول أيام عيد الفطر.وواصلت الصحف تغطية أخبار فيروس كورونا، إذ أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل حالتي تعاف جديدتين من فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في محافظة الخليل، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات التعافي في فلسطين إلى 466، أي ما نسبته 77.4% من مجمل الإصابات المسجلة.وسلطت الضوء على ما أعرب عنه 18 عضوا من الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي، عن قلقهم البالغ إزاء ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة من جانب واحد ابتداء من يوليو المقبل.وأوردت صحف فلسطين خبر قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية السلمية شرق قلقيلية، مما أدى إلى إصابة عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع بينهم ثلاثة أطفال.ونشرت ما ذكرته منظمة الصحة العالمية بأن عدد حالات الإصابة بمرض (كوفيد19) في أفريقيا وصل إلى مرحلة مهمة، حيث بلغ أكثر من 100 ألف حالة.// انتهى //11:59ت م0037